Проезд свободный: последняя информация о состоянии дорог в Луганской области. ФОТО

По состоянию на 15:00 12 февраля патрульные полицейские и коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме. Движение автомобильного и общественного транспорта на территории области свободное. На дорогах работает снегоуборочная техника.

Об этом рассказали в Патрульной полиции Луганской области.

Осложнения дорожного движения в Северодонецке и Рубежном отсутствуют.

В Лисичанске подъемы и спуски очищены от снега и обработаны противогололедными смесью. Движение транспорта свободное. Заторов нет.

«Не забывайте о внимательности и осторожности за рулем, неуклонно соблюдайте правила дорожного движения. Если вы увидели, что кто-то попал в трудную ситуацию из-за непогоды, вызывайте на помощь соответствующие службы», — призвали патрульные.