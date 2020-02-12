Задержали жителя Луганщины, который занимался сбытом оружия и наркотиков

Сегодня,12 февраля, правоохранители задокументировали преступную деятельность 34-летнего жителя Попаснянского района, занимался сбытом оружия и наркотиков. У мужчины изъят самозарядный карабин Симонова, 250 патронов калибра 7,62 мм, наркотическое вещество и деньги полученные от сбыта опасного «товара».

Об этом сообщили в полиции Луганской области

Сейчас в рамках открытого уголовного производства по статьям 263 и 307 УК Украины ( «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов ») сотрудники следственно-оперативной группы проводят неотложные первоочередные неотложные следственно-оперативные действия. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.