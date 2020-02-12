«Украина должна бороться за своих граждан»: предлагают разработать спецпрограмму для молодых людей из ОРДЛО

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, проживающей на временно оккупированных территориях, возможностями получения паспорта гражданина Украины и содействие абитуриентам в поступлении в украинские высших учебных заведений.

Об этом сообщается на сайте ОПУ.

Во встрече приняли участие представители Министерства образования и науки, Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, Министерства внутренних дел, Государственной миграционной службы, Службы безопасности Украины.

Во время совещания Глава государства акцентировал внимание на том, что в то время, пока на востоке Украины продолжается война, Россия массово выдает свои паспорта людям, которые проживают на временно оккупированных территориях.

По убеждению Президента, такая ситуация недопустима, и Украина должна бороться за своих граждан. Поэтому есть необходимость в разработке специальной программы, целью которой будет обеспечение молодых людей документами, подтверждающими гражданство Украины.

«Мы должны наладить контакт с гражданскими людьми, которые находятся на оккупированных территориях и по тем или иным причинам не могут жить на подконтрольной Украины территории», — сказал Владимир Зеленский.

Президент также отметил, что эти меры должны мотивировать молодежь к получению украинского образования и содействие в устройстве дальнейшей жизни на территории, контролируемой Украины.

По словам Главы государства, речь идет не только о тех, кто остался жить на временно оккупированных территориях, но и тех, кто впоследствии туда вернулся, поскольку не смог устроиться на подконтрольной территории, вступить в украинские вузы до введения льготных условий поступления для этой категории граждан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков и его заместитель Татьяна Ковальчук обозначили предложения, которые могли бы лечь в основу будущей программы. Среди предложенных шагов — упрощение процедуры получения административных услуг, в частности в части получения украинского свидетельства о рождении ребенка и паспорта жителями оккупированных территорий.

Также рассматривается возможность обеспечения дистанционного изучения украинского языка и истории Украины — дисциплин, которые сейчас не преподаются на временно оккупированных территориях, а также расширение количества высших учебных заведений, в которых могли бы вступать дети указанной категории, и увеличение квот на бюджетные места в них, организация работы горячей линии для поступающих и тому подобное.

Отдельно подчеркивалась необходимость обеспечения широкой коммуникационной кампании по разъяснению и информированию об указанных шагах.

Глава государства подчеркнул важность организации на контрольно-пропускных пунктах вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях и на админграницах с Крымом центров предоставления административных услуг, где люди могли бы получить необходимые услуги и важную информацию.

Также Владимир Зеленский высказался за необходимость проведения широкой информационной кампании и отметил комплексный подход при разработке программы и реализации всех предложенных шагов.

Участники встречи согласились до 1 марта более предметно разработать предложения и представить их на следующей встрече.