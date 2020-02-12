Людей находят на снегу: в ОРЛО за последние дни зафиксировано несколько случаев обморожений

9 февраля в 7:36 в краснолучскую (Хрустальное, временно неподконтрольная территория Луганщины) центральную городскую многопрофильную больницу «Княгининская» был доставлен 59-летний мужчина с диагнозом «обморожение обеих стоп 1-2 степени».

Об этом сообщает так называемое «МЧС ЛНР».

Его нашли лежащим на земле на ул. Вишневой случайные прохожие; как он там оказался, пояснить не смог. Находится в травматологическом отделении, состояние удовлетворительное. С начала холодов это четвертый случай отморожений в Хрустальном.

В 21:25 в алчевской центральной городской больнице оказался 66-летний местный житель с диагнозом «общее переохлаждение организма, алкогольное опьянение». Мужчину нашли неподалеку от пивной лавки на Сарматском рынке. Там сообщили, что он является их постоянным клиентом, собственного жилья не имеет. Неравнодушные очевидцы вызвали скорую помощь. Пострадавшего положили в терапевтическое отделение №2. Сегодня покинул лечебное учреждение в удовлетворительном состоянии.

Еще один подобный случай произошел в селе Верхняя Ореховка Лутугинского района 7 февраля. В центральную районную многопрофильную больницу госпитализировали 52-летнюю женщину. Ее нашли утром односельчане лежащей на снегу неподалеку от своего дома. С диагнозом «общее переохлаждение 1 степени, кома неясной этиологии 2 степени, обморожение обеих кистей рук 1 степени» пострадавшая попала в реанимационное отделение. Благодаря усилиям медиков состояние стабилизировалось, динамика положительная, переведена в терапевтическое отделение.