Ситуация на КПП «ДНР»: «Трассы переметены, машины застряют в снегу, очень плохая видимость»

Сегодня утром на подконтрольных НВФ блокпостах из-за непогоды трассы занесены снегом, из-за чего застревают авто, часть людей возвращается обратно в Донецк. Об этом очевидцы пишут в социальных сетях, сообщает ДонПресс

На Бахмутском направлении по состоянию на 08:45 на пункте пропуска зафиксировано 140 автомобилей до 4600 человек пешей очереди.:

«КПВВ „Горловка“. По состоянию на 08:45 на пункте пропуска 140 автомобилей, 37 автобусов и микроавтобусов, до 460 человек пешей очереди»

На Марьинском направлении из-за сильной метели видимость очень плохая, часть машин застряли в снегу, за ними выстроилась огромная очередь:

«Марьинка в Донецк общая ~50 льгота 20.

Из Курахово на пост лучше ехать нижней дорогой через Марьинку. ПЕРЕМЕТАЕТ! !!!»

«Каргил — В серой зоне на Украину застряли машины в снегу. За ними уже колонна стоит. Откапывают.»

«Каргил на начале моста, льготка приближается к мосту. Сильно метет снег. Плохая видимость»

«07:10 На каргил общ количество машин льготка и обычная примерно 200 шт»

На КПВВ «Еленовка» на Мариупольском направлении из-за непогоды переметена трасса, по словам людей, проезда нет :

«Трасса Донецк Новоазовск переметена, проезда нет, СОВСЕМ! ВОБЩЕ!»

На КПВВ «Гнутово» на Мариупольском направлении часть людей возращается из-за сильных переметов, поэтому очередей практичекси нет: