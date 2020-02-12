Арахамия назвал главное условие возобновления поставок воды в Крым: это касается Донбасса

Возобновление подачи воды в захваченный Крым в обмен на вывод российских войск, наемников и сепаратистов из Донецкой и Луганской областей Украины может стать допустимым компромиссом, заявил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, выступая в эфире телеканала “Прямой”.

Об этом передает Диалог

«Если дать воду в Крым, то будем иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, я бы на такое пошел», – сказал он.

Назвав условия компромисса по Крыму и Донбассу, Арахамия акцентировал внимание на то, что его сугубо личное мнение.