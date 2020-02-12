Луганщину заметает снегом: что с дорогами по состоянию на 9 утра. ФОТО

По всей территории Луганской области наблюдаются осадки в виде снега. Работает коммунальная техника. Движение автотранспорта свободное, пробки отсутствуют.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области

Лисичанск.

✅улица Малиновского, район железнодорожного вокзала — транспортные средства двигаются как на спуск, так и на подъем. Движение затруднено, пробок нет. Направлена ​​информация о необходимости помощи спецтехники для чистки дорог.

✅улица Первомайская, район Пролетарского моста — движение свободное в обоих направлениях для легковых транспортных средств, возможно ухудшение проезда из-за сильного снегопада.

✅улица Машиностроителей, район горы Поповой — состояние проезжей части удовлетворительное, коммунальные службы обработали проезжую часть противогололедной смесью, транспортные средства движутся в обе стороны. Заторов нет. Временно ограничено движение грузовых автомобилей.

✅Район Томашевского моста — отработала снегоуборочная техника, из-за сильного ветра и осадков дорогу быстро заметает снегом, наблюдается гололед. Пробки отсутствуют. Проезд транспорта временно ограничен.