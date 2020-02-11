В Станице Луганской столкнулись микроавтобус и легковушка: пострадала несовершеннолетняя пассажирка. ФОТО

Сегодня, в 09.30 на автодороге в районе поворота на больницу в пгт. Станица Луганская, произошло столкновение двух транспортных средств — «Volkswagen» и «ВАЗ-2115».

Об этом сообщает полиция Луганской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмирована несовершеннолетнюю пассажирка автомобиля «ВАЗ-2115», которую доставили в приемное отделение Станично-Луганского РТМО.

Сотрудниками следственно-оперативной группы проводятся необходимые действия для решения вопроса в рамках действующего законодательства.