Гайдай обещает стройку «качественных и безопасных» дорог в Луганской области в 2020 году

Сегодня, 11 февраля, находясь в Киеве, председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай принял участие в стратегической встрече «Сшить Украины: безопасность, строительство, финансирование», посвященной дорогам Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОВГА

Во время мероприятия в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины Президент Украины Владимир Зеленский, в частности, отметил, что восстановление дорог является приоритетом для украинской власти, поэтому 1 марта 2020 начинается реализация проекта «Большая стройка».

Всего планируется обновить 4 тыс. километров дорог государственного значения, на что предусмотрены рекордные средства — более 85 млрд гривен. Качественным сообщением будут соединены все уголки нашей страны: Восток, Запад, Север, Юг.

Масштабное строительство ожидает и нашу область.

«В 2020 году мы построим на Луганщине качественные и безопасные дороги, — отметил на встрече Сергей Гайдай. — Кроме того, чтобы предотвратить разрушение автодорог мы усилим габаритно-весовой контроль, а также уделим максимальное внимание при определении подрядчиков ».

Он напомнил, что в этом году Луганщина впервые за много лет получит в четыре раза больше денег на ремонт дорог, чем Донецкая область. Тендеры объявляются на 3,8 миллиарда гривен.

Средства будут направлены на капитальный ремонт автосообщения между Северодонецком и Станицей Луганской, а также дороги от Северодонецка до Золотого. Соответствующие работы будут проводиться и на Старобельском треугольнике — Северодонецк-Сватово-Старобельск-Северодонецк.

Также, как отметил Сергей Гайдай, на 2 метра будет расширен участок дороги у КПВВ в Золотом, что очень важно при открытии транспортного сообщения с временно оккупированной территории области.

Дополнительно есть еще 660 000 000 гривен областных средств. Перечень, где будут проходить соответствующие ремонты, уже составлен, продолжается его утверждение.

На встрече также отмечено, что автоматический габаритно-весовой контроль в 2020 году перейдет к полноценному функционированию и станет надежным предохранителем от разрушения дорожной инфраструктуры перегруженным автотранспортом.