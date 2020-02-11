Житель Луганщины хотел незаконно перевезти в РФ килевую часть военного вертолета Ми-24. ФОТО

Оперативники Службы безопасности Украины вблизи государственной границы в районе села Лозно-Александровка остановили автомобиль жителя Белокуракинского района Луганской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«При осмотре машины была обнаружена килевая часть военного вертолета Ми-24. Злоумышленник планировал пересечь таможенную границу в объезд официальных пунктов пропуска. На территории РФ груз должен был встретить его подельник», — сказано в сообщении.

Начато досудебное расследование, в рамках которого идет сбор доказательств противоправной деятельности правонарушителя и его подельников. Устанавливаются источники происхождения агрегата.

Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих экспертному контролю) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.