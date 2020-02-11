Реконструкцию парка в Рубежном завершат благодаря финансированию из ГФРР

Государственный фонд регионального развития выделил финансирование на завершение проекта реконструкции городского парка в городе Рубежное.

Об этом сообщает пресс-служба Рубежанского городского совета.

В перечень из 14 проектов от Луганской области, которые победили в конкурсном отборе на финансирование за счет средств Государственного фонда регионального развития вошел город Рубежное с проектом завершения реконструкции городского парка (средства фонда — 64,6 млн грн).

Всего от города было представлено три проекта — капитальный ремонт здания и обновление материально-технической базы Рубежанских школ №1 и №4 и обновление спецтехники коммунальных предприятий города.

По информации «Первой полосы», в данный перечень проектов из «треугольника» Северодонецк-Лисичанск-Рубежное попал проект только Рубежного. Хотя От Лисичанска в ГФРР подавалось 14 проектов, от Северодонецка — 8.

Среди прошедших конкурный отбор на финансирование за счет средств ГФРР: четыре проекта — Старобельский район, три — Кременная, два — Станично-Луганский район, и по одному проекту — Золотое, Новопсков, Попасная, Рубежное и Беловодский район.