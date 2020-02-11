12 февраля на Луганщине ожидается усиление ветра

В течение суток 12 февраля 2020 по г. Северодонецк и местами по Луганской области ожидается усиление юго-западного ветра 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый).

Об этом предупреждают в областном центре по гидрометеорологии.

Добавим, что по Луганской области завтра — облачно. Мокрый снег, снег. Видимость хорошая, ухудшение в осадках до 2-4 км. На дорогах гололедица. Температура ночью 0-5 0 мороза, днем от 2 0 мороза до 3 0 тепла.

по городу Северодонецк

Облачно. Мокрый снег, снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 9-14, порывы 15-20 м / с. Температура ночью 1-3 0 мороза, днем 0-2 0 тепла.

по городу Луганск

Облачно. Мокрый снег, снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 9-14, порывы 15-20 м / с. Температура ночью 2-4 0 мороза, днем 0-2 0 тепла.