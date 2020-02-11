В Лисичанске на предприятии загорелись резинотехнические изделия: с огнем боролись несколько часов. ФОТО

11 февраля в 4:58 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в цехе ПАО «Регенерат» по адресу: г.. Лисичанск, ул. Независимости, горят резинотехнические изделия.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

Прибыв на место происшествия, спасатели подтвердили возгорание. Ликвидацию пожара осложняло наличие пропанового баллона рядом с очагом пожара. При проведении разведки, звеном газодымозащитной службы было обнаружено и изъято из помещения пропановый баллон.

Учитывая масштаб и обстоятельства пожара были привлечены дополнительные силы и технику ГПСЧ — 9, 38 и 35 ГУ гСЧС Украины в Луганской области.

Пожар на площади 150 кв. м. локализован в 6:51 и ликвидирован в 7:40.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

К ликвидации привлекались 30 пожарных и 6 единиц техники.

Причину возникновения пожара и обстоятельства выясняют специалисты.