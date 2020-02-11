Патрульного, который вместе с коллегой спас 17-летнюю девушку, положили в больницу Северодонецка с пневмонией. ВИДЕО

Спасти жизнь самоубийце и попасть в больницу с пневмонией. Полицейского, который в Лисичанске несколько дней назад вытащил 17-летнюю девушку из ледяной воды, госпитализировали.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Михаил Еремеев и Дмитрий Козюберда 7 февраля патрулировали окрестности Лисичанска, когда к ним обратился парень с просьбой спасти его подругу от самоубийства. Вместе с парнем полицейские быстро нашли ее на переправе через реку, но как только она увидела своего парня — спрыгнула.

Девушку несло течением, а полицейские ринулись в воду. Успели сбросить только верхнюю одежду, утопили мобильные телефоны, но поспели к потерпевшей, которая уходила под воду. Вытащили девушку без сознания, после непрямого массажа сердца она пришла в себя и ее передали медикам.

А вчера в больницу попал спаситель девушки — патрульный Михаил Еремеев с пневмонией. Сейчас он находится в больнице Северодонецка.