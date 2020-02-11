В Северодонецке открыли общегородской бесплатный каток

Сегодня, 11 февраля, в Северодонецке на запасном футбольном поле стадиона КДЮСШ 2 по ул. Сметанина открыт общегородской каток, который соответствует нормам безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

После открытия катка состоялись соревнования между городской сборной ветеранов хоккея и молодой хоккейной сборной. Результат встречи — 5:3 в пользу молодежной сборной.

Ледовая площадка будет работать ежедневно до 24.00 часов. Вход бесплатный.

Напомним, что идея создать такой каток возникла у Президента Луганской областной Федерации хоккея Игоря Едапина еще в прошлом году. Его начали обустраивать силами энтузиастов зимой, однако слишком теплая погода не давала завершить работы и запустить каток.