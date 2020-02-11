«Я почему-то верю»: Зеленский надеется, что выборы на Донбассе состоятся осенью

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть ощущение возможности проведения выборов на Донбассе осенью этого года одновременно с местными выборами во всей стране, но не исключает замораживания конфликта.

Об этом он сообщил в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Зеленский заявил, что «местные выборы, которые проходят одновременно по всей стране, объединяют страну. Это важный для меня символ». Он подчеркнул при этом, что «выборы на Донбассе возможны только после завершения там военных действий и вывода иностранных вооруженных формирований».

«Насколько это вероятно? Если мы договоримся, все равно надо будет где-то месяца три, как минимум, для того чтобы там на месте обеспечить безопасность для всех – и для журналистов, и для ЦИК, для всех наблюдателей». «Я почему-то верю, что это возможно, есть почему-то такое чувство», — сказал глава государства.

По его словам, многое станет понятно после саммита «нормандской четверки», который запланирован на апрель. «Если там будет снова топтание на месте, шансы на местные выборы уменьшатся в разы», — сказал президент.