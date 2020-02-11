В Лисичанске ювеналы обнаружили семью с детьми, которая живет в антисанитарии

Во время очередной проверки полицейские Лисичанска вместе с соцработниками обнаружили семью, которая живет в антисанитарных условиях.

Об этом сообщили в полиции Луганской области

Как оказалось, мать троих детей злоупотребляет алкогольными напитками, а у малышей отсутствуют базовые вещи для полноценного развития.

Чтобы женщина изменила свое отношение к потребностям своих сыновей и дочери, в отношении нее составлен административный протокол по ст. 184 КУоАП «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими обязанностей по воспитанию детей».