«Русский мир приучил не считать людей»: блогер прокомментировал молчание рупоров НВФ о массовом убийстве в Донецке

Напомним, 5 февраля во временно неподконтрольном Донецке (поселок Чулковка, Пролетарский район) один из так называемых «сотрудников МГБ ДНР» учинил расправу над своими «товарищами». Убийство бурно обсуждалось в социальных сетях, однако «официальные ресурсы» упорно замалчивают инцидент.

На это обратил внимание блогер Денис Казанский.

«Сотрудник «МГБ ДНР» Виктор Москаленко застрелил 4 человека, а потом застрелился сам. Его жертвами стали начальник следственного отдела Калининского РУВД Роман Юдин и и заместитель начальника этого же отдела Григорий Мажерович (по другой версии фамилия — Можак), а также ещё один сотрудник «МВД ДНР» и случайный таксист. Точная причина конфликта не известна. Пишут, что все случилось по пьяни», — напомнил блогер.

Он указал, что кровавую расправу обсуждали в социальных сетях, имена убитых даже озвучил телеграмм-канал сторонников «ДНР».

«Но в официальных сводках и в местных СМИ — никакой информации. Только пропагандистские сюжеты о том, как плохо жить в Украине…А в Донецке пять трупов — и тишина. Раньше подобная история гремела бы на весь город, а теперь всем все равно. «Русский мир» приучил воспринимать такие случаи буднично и не считать людей», — отметил блогер.