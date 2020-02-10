Пять лет назад боевики ударили по Краматорску из реактивной артиллерии

Сегодня, 10 февраля, для Краматорска — особый день. Ровно 5 лет назад , 10 февраля 2015 года, в 11.53, боевики так называемой «ДНР», любезно снабженные Российской Федерацией смертоносным оружием, дали несколько залпов из РСЗО «Смерч» по мирному Краматорску.

Об этом сообщает местное издание «ОбщеЖитие»

В городе погибли 17 и были ранены 64 человека, включая детей.

Дань памяти погибшим отдавали сегодня и военные, и гражданские. В Сквере Героев прошло траурное мероприятие, в котором приняли участие жители Краматорска, представители городской и областной администрации, военнослужащие. Участники мероприятия почтили память всех погибших минутой молчания и возложили цветы к закладному камню будущей часовни.

Памятное мероприятие прошло и на территории 81-й отдельной аэромобильной бригады (старая часть Краматорска).

Сегодня, в виде исключения, сюда пропустили и гражданских лиц, и журналистов, и здесь можно было увидеть, как, по-военному строго и аккуратно, военные установили у себя памятный мемориал, когда-то стоявший на улице Дворцовой.

У памятного мемориала был выставлен почетный караул.

В церемонии приняли участие представители командования ООС, военной и гражданской администрации города и области, полиции, гражданские лица.

Памятный знак освятил военный капеллан части О. Василий.

Были названы имена всех погибших во время обстрела города 5 лет назад.

Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания, был дан 5-кратный салют.