На выезде из Старобельска «лоб в лоб» столкнулись КАМАЗ и легковушка

Дорожно-транспортное происшествие произошло на выезде из Старобельска на автодороге Т-1302 (в направлении Старобельск — Северодонецк) 8 февраля около 18:50.

Об этом «Старобельским новостям» сообщили в секторе реагирования патрульной полиции.

По данным полицейских, водитель КАМАЗа выполнял обгон, выехал на встречную полосу и не убедился в безопасности маневра, в результате чего столкнулся с автомобилем Dacia Logan, который двигался ему навстречу.

За рулем КАМАЗа был 37-летний житель Новопсковского района, за рулем Dacia Logan — 59-летний старобельчанин. Водители не пострадали.

На водителя КАМАЗа составлен админпротокол за нарушение Правил дорожного движения.