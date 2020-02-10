Осторожно, тонкий лед!: как луганчанам уберечься от опасных ситуаций на льду

Новоайдарский районный отдел ГУ ГСЧС Украины в Луганской области советует гражданам,что нужно делать, чтобы обезопасить себя от опасных ситуаций на льду.

Итак, помните следующее:

безопасным считается лед: для одного пешехода — лед зеленоватого оттенка, толщиной не менее 7 сантиметров; для оборудования катка — не менее 10-12 сантиметров (массовое катание — 25 сантиметров); массовая переправа пешком может быть организована при толщине льда не менее 15 сантиметров.

выходя на замерзший водоем, возьмите с собой палку, чтобы проверять прочность льда. Не проверяйте его ударом ноги! Первые шаги надо делать, не отрывая подошвы от поверхности льда. Заранее рассмотрите, нет вокруг подозрительных мест: лед может быть хрупким (тонким) у стока воды, вблизи кустов, камыша, под сугробами, в местах, где водоросли вмерзли в лед. Обходите участки, покрытые толстым слоем снега. Значительно тоньше лед в местах быстрого течения и там, где водоем впадает в другой, больший.

осторожно спускайтесь с берега: лед может неплотно соединяться с сушей. Когда вы идете группой, расстояние между пешеходами не сокращается меньше, чем на 5 м. Если лед начал трещать, немедленно возвращайтесь: не бегите, а отходите медленно, не отрывая ступни от льда. Катайтесь на коньках только в проверенных и оборудованных местах.

рыбаки должны знать, что: нельзя пробивать рядом друг от друга много лунок. Необходимо избегать расположения большими группами на одном месте. Опасно рыбачить на переправах, вблизи промоин и слишком далеко от берега. Рыболов должен всегда иметь под рукой прочную веревку длиной 12-15 м, а также доску или большую ветку.

Если вы провалились на льду реки или озера

— широко раскиньте руки по краям ледового пролома и воздерживайтесь от погружения с головой;

— старайтесь, а не обламывая края пролома, без резких движений выбраться на лед, наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги

— выбравшись из ледового пролома, откатится, а затем ползите в ту сторону, откуда вы пришли и где прочность льда, таким образом, проверена. Будьте осторожны до самого берега, а там не останавливайтесь, пока не окажетесь в тепле;

— если на ваших глазах на льду провалился человек, немедленно сообщите ей, что идете на помощь. Возьмите лыжи, доску, фанеру (это увеличит плоскость опоры) и ползите на них, широко раскидывая при этом руки. К самому краю полыньи НЕ подползайте. Ремни, шарфы, доска, жердь, санки или лыжи помогут спасти человека. Бросать их нужно с расстояния 3-4 м;

— если вы не один, тогда, взяв друг друга за ноги, ложитесь на лед цепочкой и двигайтесь к бреши;

— подав пострадавшему подручное средство спасения, вытягивайте его на лед и ползите из опасной зоны. Пострадавшего укройте от ветра и как можно быстрее доставьте в теплое место, разотрите, переоденьте в сухую одежду и напоите чаем.

Отправляться на водоемы в одиночку опасно!

Сейчас опасно выходить на лед, так как лед не прочный!

Помните! О случае события на льду необходимо немедленно сообщить по телефону 101.