«Кровельную медь срывали и сдавали на металлолом»: что НВФ сделали с донецкой гостиницей «Прага». ВИДЕО

Боевики сдавали по частям на металлолом крышу гостиницы «Прага» в оккупированном Донецке. Об этом заявил экс-главарь НВФ «ДНР» Александр Ходаковский.

На видео обратил внимание журналист Денис Казанский.

«Вплоть до того, что кровельную медь срывали и сдавали на металлолом, а, естественно, осадки попадали внутрь и уничтожили там все, а это серьезный объект, который строился за большие деньги», — сказал Ходаковский.

Теперь же экс-главарь «ДНР» жалуется, что денег на восстановление объекта нет.

«Слава республике! Воруй, круши Донецк назло хунте!» — прокомментировал слова Ходаковского Денис Казанский. Он также напомнил, что ранее в этой гостинице базировалось вооруженное формирование, известное как «батальон Захара Прилепина».