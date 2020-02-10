«Кровельную медь срывали и сдавали на металлолом»: что НВФ сделали с донецкой гостиницей «Прага». ВИДЕО

Боевики сдавали по частям на металлолом крышу гостиницы «Прага» в оккупированном Донецке. Об этом заявил экс-главарь НВФ «ДНР» Александр Ходаковский.
На видео обратил внимание журналист Денис Казанский.
«Вплоть до того, что кровельную медь срывали и сдавали на металлолом, а, естественно, осадки попадали внутрь и уничтожили там все, а это серьезный объект, который строился за большие деньги», — сказал Ходаковский.
Теперь же экс-главарь «ДНР» жалуется, что денег на восстановление объекта нет.
«Слава республике! Воруй, круши Донецк назло хунте!» — прокомментировал слова Ходаковского Денис Казанский. Он также напомнил, что ранее в этой гостинице базировалось вооруженное формирование, известное как «батальон Захара Прилепина».
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Ходаковский рассказывает, как ополченцы спасли от фашистов гостиницу «Прага» в Донецке (раньше там жил батальон Прилепина):
— Кровельную медь украли и сдали на металлолом, здание залило дождями и оно пришло в негодность.
Слава республике! Воруй, круши Донецк назло хунте! pic.twitter.com/cj5c8bu7vB
— Денис Казанський (@den_kazansky) February 9, 2020