Начнется потепление: о погоде в Луганской области на ближайшее дни

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 Во вторник, 11 февраля, в Луганской области ожидается облачная погода.  Ночью без существенных осадков. Днем мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица. Ветер южный, 7-2, порывы 15-20 м / с. Температура ночью 2-7 0  мороза, днем от 1 0  мороза до 4 0  тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

В среду,12 февраля — облачно. Мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица. Ветер южный 7-12 м / с. Температура ночью от 2 0  тепла до 3 0  мороза, днем от 2 0  мороза до 3 0  тепла.

В четверг, 13 февраля —  облачно. Ночью небольшой снег. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Ночью 0-5 мороза, днем от 1 0  мороза до 4 0  тепла.

В пятницу, 14 февраля, — облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный, 5-10 м / с. Ночью 2-7 мороза, днем от 1 0  мороза до 4 0 тепла.

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