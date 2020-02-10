Начнется потепление: о погоде в Луганской области на ближайшее дни

Во вторник, 11 февраля, в Луганской области ожидается облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица. Ветер южный, 7-2, порывы 15-20 м / с. Температура ночью 2-7 0 мороза, днем от 1 0 мороза до 4 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

В среду,12 февраля — облачно. Мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица. Ветер южный 7-12 м / с. Температура ночью от 2 0 тепла до 3 0 мороза, днем от 2 0 мороза до 3 0 тепла.

В четверг, 13 февраля — облачно. Ночью небольшой снег. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Ночью 0-5 мороза, днем от 1 0 мороза до 4 0 тепла.

В пятницу, 14 февраля, — облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный, 5-10 м / с. Ночью 2-7 мороза, днем от 1 0 мороза до 4 0 тепла.