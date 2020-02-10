48 жителей Луганщины обратились за компенсацией по услуге «муниципальная няня»

С начала 2019 года украинским родителям начали возмещать услугу по уходу за ребенком до трех лет «муниципальная няня». Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 30 января 2019 № 68 «Некоторые вопросы предоставления услуги по уходу за ребенком до трех лет« муниципальная няня ».

Об этом сообщили в Департаменте социальной защиты населения ЛОГА.

Возмещение родителям услуги по уходу за ребенком до трех лет «муниципальная няня» устанавливается в размере прожиточного минимума на детей в возрасте до шести лет, установленного на 1 января соответствующего года, за каждого ребенка, за которым ухаживает муниципальная няня. С 1 января 2020 размер прожиточного минимума на детей в возрасте до шести лет составляет — 1779 гривен.

По состоянию на 1 января в Луганской области 48 человек обратились за назначением компенсации услуги.

Стоит отметить, что для получения компенсации услуги «муниципальная няня» получатель услуги подает местном структурному подразделению по вопросам социальной защиты населения по месту жительства заявление и следующие документы:

заявление о предоставлении компенсации услуги «муниципальная няня»; заявление о перечислении средств для компенсации услуги «муниципальная няня» с указанием счета в учреждении банка; копию договора между получателем услуги «муниципальная няня» и муниципальной няней; документы, подтверждающие расходы на оплату муниципальной няни услуги «муниципальная няня» (чек, расчетная квитанция, выписка из банковского счета).

К заявлению прилагаются копии: