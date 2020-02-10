Остается ждать открытия: испытание бесплатного ледового катка в Северодонецке. ВИДЕО

Морозная погода наконец-то позволила залить водой каток на запасном поле ДЮСШ в Северодонецке, который обустроили профессиональные хоккеисты. Площадка уже замерзла и ее испытали на прочность

Видео опубликовал в инстаграм severodonetsk.times.

Как отметил начальник обособленного подразделения Федерации хоккея в Луганской области Игорь Едапин, каток «ещё доработаем сегодня и ждите объявления об открытии».

Напомним, что каток для северодончан размером 50х25 метров начали обустраивать еще в прошлом году. Однако, теплая зима с плюсовой температурой не давала завершить работы.