Отток кадров и задержки зарплат: что происходит на Алчевском меткомбинате

Отток кадров с «национализированного» НВФ Алчевского металлургического комбината приобретает угрожающий характер. Это связано с несвоевременной выплатой зарплаты.

Об этом сообщил источник в телеграмм-канале «Луганский инсайд».

«На данный момент на Алчевском металлургическом комбинате (АМК) невыплачена заработная плата за декабрь и январь (в январе доплатили чуть более 20% за ноябрь и на этом все). Мне сообщают, что очереди на увольнение растут в геометрической прогрессии. Ситуация настолько угрожающая, что руководством предприятия принято решение увольнять не более 40 человек в неделю (некоторые говорят, что в день, но мне сообщили именно о неделе). Как мне пишут: «люди увольняются по 10-20 человек с бригады, просто после работы идут и пишут заявления на расчет»», — рассказывает источник.

Кроме того, на предприятии ходят слухи, что из-за нехватки людей вскоре будут менять график смен – вместо 4-х бригад будут работать три.

«Сотрудники Службы экономической безопасности (СЭБ) предприятия продолжают «кошмарить» работников на предмет «не болтать лишнего» в соцсетях», — резюмирует источник.