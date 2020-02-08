Трое жителей неподконтрольного Луганска погибли в аварии в РФ, еще пятеро пострадали

Три человека погибли, еще пять получили травмы при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Воронежской области (РФ).
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
ДТП произошло ночью на 694-ом километре автодороги М-4 «Дон» в Верхнемамонском районе.
«Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito, двигаясь со стороны Ростова-на-Дону в сторону Москвы, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузным автомобилем MAN под управлением 45-летнего жителя Волгоградской области», — говорится в сообщении.
В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров микроавтобуса.
Информацию о гибели и ранении жителей временно неподконтрольного Луганска подтвердил в твиттер главарь так называемой «ЛНР» Леонид Пасечник.
На трассе М-4 в районе Воронежа в аварию попал автобус, погибли трое граждан ЛНР, пятеро пострадавших с травмами доставлены в медучреждения РФ, где им оказывается помощь. Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в ДТП. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления
— Леонид Пасечник (@glavalnr) February 8, 2020