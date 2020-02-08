Трое жителей неподконтрольного Луганска погибли в аварии в РФ, еще пятеро пострадали

Три человека погибли, еще пять получили травмы при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Воронежской области (РФ).

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

ДТП произошло ночью на 694-ом километре автодороги М-4 «Дон» в Верхнемамонском районе.

«Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito, двигаясь со стороны Ростова-на-Дону в сторону Москвы, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузным автомобилем MAN под управлением 45-летнего жителя Волгоградской области», — говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров микроавтобуса.

«Пять пассажиров — мужчины в возрасте 33, 27, 39 и 34 лет, жители Луганска, и 39-летний житель Калининграда — получили телесные повреждения», — информирует полиция.

Информацию о гибели и ранении жителей временно неподконтрольного Луганска подтвердил в твиттер главарь так называемой «ЛНР» Леонид Пасечник.