Трое жителей неподконтрольного Луганска погибли в аварии в РФ, еще пятеро пострадали

59
Три человека погибли, еще пять получили травмы при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Воронежской области (РФ).

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на  ГУ МВД по региону.
ДТП произошло ночью на 694-ом километре автодороги М-4 «Дон» в Верхнемамонском районе.
«Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito, двигаясь со стороны Ростова-на-Дону в сторону Москвы, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузным автомобилем MAN под управлением 45-летнего жителя Волгоградской области», — говорится в сообщении.
В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров микроавтобуса.
Информацию о гибели и ранении жителей временно неподконтрольного Луганска подтвердил в твиттер главарь так называемой «ЛНР»  Леонид Пасечник.

comments powered by HyperComments