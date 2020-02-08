Настоящие герои: в Лисичанске патрульные спасли девушку, которая прыгнула с моста в ледяную воду. ВИДЕО

В Лисичанске Луганской области патрульные Михаил Еремеев и Дмитрий Козюберда спасли 17-летнюю девушку, которая на их глазах прыгнула с моста в реку Северский Донец.

Историю спасения рассказали в Патрульной полиции Луганской области.

Как стало известно, во время патрулирования экипаж патрульных остановил молодой человек . Он сообщил, что поссорился со своей 17-летней подругой и она звонит ему в слезах и говорит, что прыгнет с моста. Патрульные посадили парня к себе в авто и немедленно отправились к мосту.

«Девушка действительно находилась там. Инспекторы попросили парня не подходить к ней и попытались сами наладить контакт. При просьбе полицейских не делать этого — девушка плакала и кричала. В это время ее парень не удержался и начал бежать к ней. Самое страшное произошло в одно мгновение. Только она увидела его — не колеблясь, прыгнула вниз», — сказано в сообщении.

Патрульные кинулись за ней воду. На глазах она быстро уходила под воду головой вниз. Верхняя одежда девушки, набравшая воды, ускоряла этот процесс.

Патрульные доплыли до нее, скорее вытащили на берег. Девушка была без сознания и посинела от холода. Инспекторы начали делать ей непрямой массаж сердца, после чего она откашляла воду и пришла в себя.

Чтобы спасенная хоть немного согрелась, патрульные сняли с нее верхнюю одежду и укрыли своими куртками и бронежилетами.

В дальнейшем инспекторы помогли транспортировать девушку в карету скорой. Медики оказали ей неотложную помощь и госпитализировали в больницу.