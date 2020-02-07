Дождалась снега: попаснянка слепила гигантскую крысу. ФОТО

Жительница Попасной Луганской области Алла Михайленко создает снежные скульптуры вот уже 10 лет. Традиционно в новом году она лепит из снега символ года по китайскому календарю.

Об этом сообщает издание popasnaya.city

В этом году мастерица создала большую крысу с сыром. Журналистам призналась, что работать со снегом было очень трудно.

С первым снегом этой зимы она уже пыталась слепить фигуру, но она растаяла. Скульптор не отчаялась и терпеливо ждала нового снега. И вот во второй раз у нее все получилось.