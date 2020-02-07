В Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО

Об этом сообщил Министр обороны Украины Андрей Загороднюк в ходе интервью изданию «Kyiv Post», передает пресс-служба Минобороны

— Одним из приоритетов деятельности новой команды Министерства обороны Украины является развитие строительства инфраструктуры. Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО. В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы: одна — в Мариуполе, другая — в Северодонецке.

Андрей Загороднюк также отметил, что в этом году силами Министерства обороны Украины, в частности Государственной специальной службой транспорта, будет закончено строительство бригадного городка на полигоне Широкий лан.