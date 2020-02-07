Экс-главарь «ДНР» признался в обстреле Ясиноватой из РСЗО «Град». ВИДЕО

Экс-главарь боевиков «ДНР» Александр Ходаковский на камеру признался, что дал приказ накрыть центр Ясиноватой из РСЗО «Град».

Признания экс-главаря «ДНР» прокомментировал украинский блогер Денис Казанский.

«Полевой командир ДНР Ходаковский рассказал на камеру, как отдал приказ обстреливать центр Ясиноватой из «Града» в 2014 году.

Удивительные конечно люди. Называют украинских военных «карателями» и «убийцами» за то, что они якобы обстреливают города Донбасса. А потом сами признаются, что обстреливали города Донбасса. Какая-то шизофрения…

Все такие признания очень важно документировать и сохранять. Чтобы потом никто не мог сказать, что этого не было», — отметил блогер.