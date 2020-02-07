Благодаря выигранному проекту в Попасной осветили 23 улицы. ФОТО

В Попасной не один год остро стоял вопрос освещения районов «Шестнадцатый» и «Стеклозавод».

Об этом сообщает исполком городского совета.

Благодаря выигранному проекту, представленному исполнительным комитетом Попаснянской городского совета, в 2019 году были выделены средства из областного бюджета для освещения улиц: Леваневского, Л., Радищева, Говорова, Б.Хмельницкого, Добролюбова, И. Франко, Мамонтова, Московской, Водопьянова, Таганская, Гайдара, Луговой, Космодемьянской, Западной, Сосновой, Склозаводской, Щербакова, Чайковского, Песчаной, Заречнй, Докучаева, переул. Колодезный.

Благодаря этой программе было установлено 413 светоточек (светильник светодиодный LED 50 Вт.).