Автопарк спасателей Луганщины пополнился новой техникой. ФОТО

Сегодня, 7 февраля, на территории Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области состоялась презентация автомобиля САРМ-Л на базе Ford Ranger.

Об этом сообщает пресс-служба ДСНС Украины.

Автомобиль предназначен для обеспечения действий спасателей в количестве 5 человек, проведения первоочередных аварийно-спасательных работ, мероприятий по поиску пострадавших и оказания им первой медицинской помощи, связи и оповещения при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также оказания помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

Базовый автомобиль — пикап Ford Ranger оснащен двухрядной 5-местной кабиной. У него мощная рама, полный привод, 2,2-литровый турбодизель в 160 л.с. (385 Нм), механическая 6-ступенчатая коробка передач, электрическая лебедка.

Оснащение автомобиля: комплект для удаления автомобильного стекла Glassmanagement; многофункциональный инструмент спасателя для проникновения Halligan; штурмовой топор спасателя; резак гидравлический RSU-210 plus; розтискач гидравлический SP-53 BS; домкрат телескопический гидравлический RZT-2-1500; маслостанция V-ecocompact с комплектом рукавов высокого давления по 15 м; домкрат телескопический аккумуляторный RZT2-1360Е-force2; система стабилизации Stabfast alu basik; универсальная угловая ступенчатая опора SILL-SUPPORT; опорные пластины BASE SUPORT FRONT; пневмоинструмент; пилы для резки металла-сабельная и металла-дисковая; бензиновый инструмент; ручной инструмент; первичные средства пожаротушения; шанцевый инструмент; базовая радиостанция; сигнально-громкоговорящая установка.