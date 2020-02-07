Правозащитники напомнили об особенностях пересечения линии разграничения на Донбассе

Какой общий порядок пересечения линии разграничения? По каким документам граждане не достигших 16 лет, могут выехать из временно оккупированных территорий? Какие документы подтверждающие личность? Эти и многие другие вопросы задают ежедневно граждане Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях. Команда Восток SOS совместно с Министерством культуры молодежи и спорта подготовила ответы на эти вопросы.
Пересекать линию разграничения можно только через установленные пункты въезда-выезда (КПВВ). На данный момент их пять.
Для Луганской области:
- КПВВ «Станица Луганская»
Для Донецкой области:
- КПВВ «Майорское»
- КПВВ «Марьинка»,
- КПВВ «Новотроицкое»,
- КПВВ «Гнутово».
Что нужно для пересечения линии разграничения?
Для граждан Украины — необходимо оформить разрешение и предъявить один из следующих документов:
- паспорт гражданина Украины
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу
- временное удостоверение гражданина Украины
Иностранцам или лицам без гражданства — необходимо оформить разрешение и предъявить один из документов, предусмотренных ст. 15 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев или лиц без гражданства»:
- национальный паспорт или документ, его заменяющий
- удостоверение лица без гражданства
- удостоверение лица без гражданства для выезда за границу
- свидетельство на постоянное или временное проживание
Где можно оформить электронный пропуск (разрешение)?
- на официальном веб-портале по адресу urp.ssu.gov.ua (мы рекомендуем пользоваться этим способом)
- подав заявление (письмо с заявлением) в координационный центр координационную группу
Важно : оформление пропуска осуществляется бесплатно в течение 15 календарных дней. Заполнение анкеты на сайте НЕ требует сканирования или предоставления копий любых документов.
ВНИМАНИЕ! Если при заполнении анкеты вы допустили ошибку, Вам необходимо отправить короткое письмо в адрес atc@ssu.gov.ua , в котором необходимо указать номер вашей заявки, суть проблемы, а также представить скан-копию вашего паспорта. Обратите внимание, что ответа вы не получите, поэтому должны самостоятельно проверить, внесены ли изменения в вашу заявку.
Как убедиться, что Вас включили в базу электронных пропусков (разрешений)?
Лучшим способом удостовериться, что сведения о Вас в базе есть, является подача (повторной) электронной заявки на веб-портале. Если Вам отказано в принятии Вашей заявки — значит Ваши серия и номер паспорта уже есть в базе. Если же Ваша заявка принята к обработке, примерно через 15 календарных дней вы сможете увидеть статус «Оформлено» . Данная процедура позволит Вам или удостовериться, что Вы уже есть в базе, или же, дополнительно подстраховаться.
Какие документы подтверждают личность детей?
- Для детей до 14 лет — въезд осуществляется при предъявлении свидетельства о рождении ребенка или паспорта гражданина Украины для выезда за границу.
- Для детей от 14 лет — при предъявлении паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу.
Каков порядок въезда на временно оккупированную территорию детей, не достигших 16-летнего возраста?
Пересечение линии соприкосновения детьми, не достигшими 16-летнего возраста, происходит по правилам пересечения государственной границы Украины, утвержденными Постановлением КМУ от 27.01.1995 № 57.
- въезд детей на временно оккупированную территорию Украины осуществляется с согласия обоих родителей (усыновителей) и в их сопровождении или в сопровождении лиц, уполномоченных ими
- въезд на временно оккупированную территорию детей, не достигших 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей или других лиц, осуществляется:
- по нотариально заверенному согласию второго из родителей, который отсутствует в пункте пропуска
- без нотариально заверенного согласия второго родителя
- если второй из родителей является иностранцем или лицом без гражданства (если об этом есть отметка в свидетельстве о рождении ребенка);
- или в случае предъявления документов или их нотариально заверенных копий: свидетельства о смерти второго из родителей; решение суда о лишении родительских прав второго из родителей; решение суда о признании второго из родителей безвестно отсутствующим; решение суда о признании второго из родителей недееспособным; решение суда о предоставлении разрешения на выезд гражданину, не достигшему 16-летнего возраста, без согласия и сопровождения второго из родителей; справки о рождении ребенка, выданной отделом регистрации актов гражданского состояния, с указанием основания внесения сведений об отце в соответствии с ч. 1 статьи 135 Семейного кодекса Украины (во время выезда ребенка в сопровождении одинокой матери)
Каков порядок выезда из временно оккупированной территории детей, не достигших 14-летнего возраста и детей в возрасте от 14 до 16 лет?
- Для детей до 14 лет — выезд осуществляется при предъявлении свидетельства о рождении ребенка или его паспорта гражданина Украины для выезда за границу в сопровождении одного из родителей (или лица, уполномоченного одним из родителей нотариально заверенной доверенности). У сопровождающего должно быть разрешение физическому лицу (пробел).
- Для детей от 14 до 16 лет — выезд осуществляется при предъявлении паспорта гражданина Украины или паспорта для выезда.