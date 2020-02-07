Исследование: сколько в Луганской области незарегистрированной земли

В конце прошлого года министр экономики, торговли и АПК Тимофей Милованов обнародовал рейтинг областей Украины в зависимости от объема незарегистрированных государственных сельхозземель. Он назвал только первую пятерку «антилидеров»: Николаевская область — 409 000 га, Одесская — 282 000 га, Луганская — 270 000 га, Запорожская — 265 000 га и Херсонская — 263 000 га.

Издание biz.liga.net решило пойти дальше и выяснить, какая доля из общего количества украинских земель (не только аграрных) не внесена в кадастровую карту и в чем причина. Для этого журналисты проанализировали все данные Госгеокадастра по количеству всех незарегистрированных площадей и составили свой рейтинг.

«Оказалось, что в целом по стране не внесены в кадастр 29% земель или около 17 млн га. Если не учитывать незарегистрированную землю в Крыму, общая доля изменится несущественно — до 28%», — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что если земля не числится в земкадастре, это еще не значит, что она ничейная. И вот почему. Как рассказал журналистам проектный менеджер Офиса реформ при Кабмине Андрей Мартын, в кадастр не попадают водоемы, большие военные объекты, национальные природные парки и заповедники. Кроме этого, большие предприятия и физлица часто не занимаются оформлением земель.



Итак, согласно исследованию в первой пятерке областей по количеству всей незарегистрированной земли (в % от общей площади) четыре находятся на западе страны.

В кадастр не внесены:

62% земель Закарпатской области — 790 000 га.

52% Ивано-Франковской области — 717 000 га.

46% земель во Львовской области — 1 млн га.

42% земель в Луганской области — 1,1 млн га.

40,5% земель в Волынской области — 816 000 га.

Процент незарегистрированной земли в Украине, по областям

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