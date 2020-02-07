«Открыл огонь и застрелился сам»: в Донецке в перестрелке убили «сотрудников МГБ и МВД»

Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области сообщают подробности серьезной перестрелки, в результате которой погибли «офицеры» местного «МВД».

Об этом жители ОРДО пишут в социальных сетях, пишет ДонПресс

Перестрелка произошла в ночь на вчера, 6 февраля на ул. Баркова/Кавалерийской, район Чулковка. Причина — якобы ссора в результате распития спиртного.

«В Донецке дикие разборки были. В итоге 5 200х. Одного, в Рай не примут», — пишут комментаторы.

По сообщениям дончан, один из погибших — сотрудник «МГБ». Также погиб местный таксист, который якобы просто приехал на вызов.

«Я знаю всю эту инфу. один был вообще просто таксист», — сообщил пользователь.

«Погиб молодой парень таксист, приехал на вызов, а там такое…, осталась жена и маленький ребенок», — добавил другой автор.

По словам участников обсуждений, представители «правоохранительных органов» распивали спиртное, однако в ходе застолья один из них внезапно достал оружие и начал стрелять. Застрелив приятелей, он застрелился сам.

Официальной информации по данному инциденту нет. Местные СМИ не сообщают подробностей.