Синоптики Луганщины рассказали о потеплении климата и приходе настоящей весны

В начале недели текущего года (3 февраля) было зафиксировано рекордно теплую температуру за последние 248 лет — около + 8 ° C. О потеплении климата и когда жителям Луганщины ждать прихода настоящей весны рассказали в эфире программы «Аспект» Украинского радио «Пульс» синоптики из Луганского областного гидрометцентра.

По словам начальницы отдела гидрометеорологического обеспечения Луганского областного центра по гидрометеорологии Надежды Лебедевой, за последние 60 лет происходит повышение температуры. Последнее десятилетие является самым теплым:

«Такой длительный период наблюдений помогает нам сделать вывод об изменениях климата. И последние 60 лет показывают, что каждое десятилетие теплее предыдущего. Последние десятилетие самое теплое. Если среднегодовые температуры на Луганщине по многолетним наблюдениям около 8 градусов, то в последнее десятилетие они часто былі около 10 градусов. 3 февраля среднесуточная температура воздуха была на 13-14 градусов по нашей области выше, чем за многолетними данными».

Сурок Тимка в Харьковской области предсказал, что нам весну ждать через шесть недель, а народный синоптик Леонид Горбань изданию «НВ» рассказал, что весна в этом году будет поздней и до середины марта будут морозы. Синоптики Луганщины говорят, что наука может рассчитать более-менее точный прогноз только на 7-10 дней.

Заведующая сектором метеопрогнозов Татьяна Солошенко рассказала, что более точный прогноз можно предсказать до 3 дней:

«Наш гидрометцентр составляет прогнозы до 5 суток. От 6 до 10 суток мы получаем прогнозы от гидрометцентра Украины. Прогноз на сутки наиболее верный. Его достоверность составляет около 98%. Прогнозы на вторые сутки — у них оправданность такая, как была 20 лет назад. Т.е. составляет порядка 90%. Прогнозы, которые составляются более двух недель, маловероятны. И их достоверность низкая. Дело в том, что атмосферные явления нужно рассматривать в комплексе».

Как рассказали синоптики из областного центра по гидрометеорологии, прогнозы народных синоптиков может и имеют некоторую долю здравого смысла, однако они не учитывают климатические особенности того или иного региона Украины. Поэтому верить им или нет, решает каждый человек отдельно.

Если говорить о ближайшем прогнозе погоды, то Надежда Лебедева рассказала о холодных температурах до середины февраля и повышении давления. Возможно, зима задержится до середины марта.

«…Уже с 7 февраля температура воздуха ожидается 7-12 градусов мороза и дальше она будет снижаться до 10 февраля до -17 градусов, а в некоторых районах, таких как Беловодск, может быть и в районе -20. Потом ожидается незначительное повышение температуры, но морозы сохранятся и днем, и ночью. Также повысится давление».

Теплая зима несет определенные риски для сельского хозяйства. Агрометеоролог первой категории Луганского областного центра по гидрометеорологии Наталья Лысенко рассказала, что резкие колебания температуры зимой могут навредить урожайности:

«Погодные условия нынешней зимой сложные для зимующих культур. Длительные оттепели, нестойкий снеговой покров могут стать причиной выхода культур из состояния глубокого зимнего покоя, что в свою очередь приведет к снижению их зимоустойчивости, морозостойкости и поражения плесенью. В дальнейшем при снижении температуры может наблюдаться подмораживание растений, цветочных и листовых почек на деревьях. Также слишком теплая зима способствует сохранению вредителей. Поэтому в с/х сезоне 2020 года уже весной следует ждать вредителей. В случае выпадение большого количества снега в феврале-марте на талую почву может наблюдаться раскрывание верхней части растений. При этом наблюдается поражение грибковыми болезнями и гибель растений в период ранней весны»