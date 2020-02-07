Эксперт объяснил, почему Луганщина отстает в зарплатах от соседней Донетчины

Донецкая область в тройке лидеров по уровню средней зарплаты среди всех регионов Украины. Соседняя Луганская область в этом рейтинге занимает только 16-е место.

Об этом сообщается в материале «Радио Свобода«.

Так, в декабре 2019 года средняя зарплата в Донецкой области составляла чуть больше 13 тысяч гривен. А вот в Луганской области немногим больше 10 тысяч гривен. Как видим, разница составляет три тысячи гривен. Отличие двух соседних областей объяснил экономист Алексей Кущ.

По его мнению, главный фактор Донецкой области — это Мариуполь, где бюджетообразующее ядро составляют металлургические заводы.

«Два металлургических комбината которые, несмотря на определенный спад на внешних рынках, продолжают работать. Там высокие зарплаты. Эти комбинаты являются градообразующими. Благодаря им работает торговля, сфера услуг, и малый бизнес, где зарплаты также более-менее высокие. Плюс город достаточно большой и хорошо развит бюджетный сектор, где зарплаты поддерживаются за счет местных сборов», – говорит Алексей Кущ.

В Луганской области в промышленном производстве преобладает доля химии, однако отрасль за последние годы сильно пострадала из-за высоких цен на газ.

«Если брать региональную экономику, то последние три года хуже всего развивалась именно химическая промышленность. Это касалось не только Луганской области, но и всей страны. Очень высокая цена на газ, которая была в 2016, 2017 и 2018 годах практически отсекла всю химическую промышленность от минимальной нормы рентабельности», – говорит Алексей Кущ.

Сейчас наблюдается некоторое оживление в химической промышленности в виду укрепления гривны и мировой тенденции на снижение цен на газ. Но до показателей довоенных ей еще далеко. Остальные промышленные отрасли в Луганской области также находятся в плачевном состоянии без государственной поддержки, говорит Алексей Кущ. Отсюда и такая статистика по средним зарплатам.