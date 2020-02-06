Сватовской громаде официально представили нового главу райгосадминистрации

6 февраля председатель Луганской областной государственной администрации — руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай с рабочим визитом посетил Сватовский район.

Об этом сообщает пресс-служба Сватовской РГА.

В рамках поездки состоялось совещание с активом Сватовщины, во время которой глава области представил нового председателя Сватовской райгосадминистрации — Честных Валерия Станиславовича.

В своей речи Валерий Честных, в частности, отметил: «Чувствую высокий уровень ответственности и вижу значительный объем работы, который нам вместе придется выполнять. Стремиться наладить тесное сотрудничество с председателями районного, городского, поселкового и сельских советов, депутатами всех уровней, лидерами общественного мнения. Готов к сотрудничеству с каждым, для кого будущее Сватовщины, Луганщины и Украины выше собственных интересов и амбиций ».

Также председатель облгосадминистрации пообщался с участниками совещания.

Сватовский городской голова Евгений Рыбалко поднял ряд вопросов, касающихся экономического развития громады. В частности, обратился с просьбой к главе области оказать содействие в возмещении убытков, причиненных взрывами боеприпасов на артиллерийских складах в 2015 году, и продолжении ремонта дорог.

Председатели Оборотновского и Преображенского сельских советов Алла Кметик и Елена Цыкало поставили вопрос о внесении изменений в перспективный план формирования территорий громад Луганской области.

Руководитель городского коммунального предприятия «Сватовский водоканал» Анатолий Лунев обратился к Сергею Гайдаю по вопросу содержания водоснабжающих и канализационных сетей предприятия, имущество которого находится в областной собственности.

Представители институтов гражданского общества района поднимали перед руководителем области вопросы экономической политики, коррупции, земельной реформы и тому подобное.