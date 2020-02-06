В Лисичанске и Попаснянском районе кое-где высота снежного покрова составляет 10 см

На Луганщине полицейские патрулируют автодороги области в круглосуточном режиме.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

На территории области еще сохраняется гололедица на дорогах, в г. Лисичанск и в Попаснянском районе снежный покров в некоторых местах достигает 10 см.

Практически все автодороги почищены спецтехникой, состояние дорог удовлетворительное, пробки отсутствуют.

В Станично-Луганском, Новопсковском, Беловодском, Попаснянском и Марковском районах сотрудники групп реагирования патрульной полиции помогали водителям, которые из-за непогоды выехали на обочину и не могли самостоятельно справиться с ситуацией.

В настоящее время на территории области задействовано 56 нарядов полиции, в дежурном режиме находятся 14 единиц спецтехники автодора.