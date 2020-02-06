В ОРДО перевернулся пассажирский автобус: много пострадавших. ВИДЕО

Восемнадцать человек, в том числе трое детей, пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом возле временно неподконтрольного Новоазовска (Донетчина).

Об этом сообщают сепаратистские ресурсы.

«В настоящий момент известно о 18 пострадавших. Из них трое детей», — заявил так называемый «мэр» Горловки Приходько.

Ранее сообщалось о двух погибших и 11 пострадавших.

Авария случилась около 16:30 на отрезке дороги вблизи российской границы. Водитель не справился с управлением во время сильного ветра и автобус перевернулся. Автобус следовал из Горловки в Севастополь