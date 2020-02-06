Посадим деревья вместе: экоинспекция Луганщины подала заявку на участие во всеукраинском проекте «Озеленение Украины»

3 февраля 2020 года Государственная экологическая инспекция в Луганской области подала заявку-анкету на участие во всеукраинском проекте «Озеленение Украины».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Цель проекта — привлечение внимания к восстановлению экосистемы страны и развитие экологического сознания украинский.

Основная задача — посадить 1 млн. деревьев за 24 часа на всей территории Украины. Инспекция в этом проекте будет выступать, как волонтер, то есть принимать активное участие в высадке деревьев на территории Луганской области. Ориентировочная дата высадки планируется в период с 20 по 27 марта 2020 года.

«Просим неравнодушных людей присоединиться к этому проекту и посадить деревья вместе, так как деревья крайне важны для человека: они могут задерживать большие количества углекислого газа, замедляя глобальное потепление, очищать воздух, обеспечивать нас кислородом, предотвращать эрозию почвы и тому подобное. Недаром их называют зеленые легкие планеты», — обратились в экоинспекции к гражданам.