На временно неподконтрольной территории Донетчины ввели чрезвычайную ситуацию из-за снегопадов

Сепаратисты в так называемой «ДНР» объявили с 6 февраля 2020 года режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды.

Об этом сообщает так называемое «МЧС ДНР».

По состоянию на 15.00 временно ограничено движение автомобильного транспорта на участках дорог общего пользования: Т-05-07 Донецк – Харцызск – Амвросиевка – КПП «Успенка», от г. Амвросиевка до КПП «Успенка», С051716 От /Т – 05 – 17/ — Терновое – Петровское, Т -05 – 22 От /Н – 21/ — подъезд к Саур-Могиле, С051730 От /Н – 21/ – Мануйловка – Дмитровка, от с. Петровское до с. Степановка.

Также, временно, до особого «распоряжения,» ограничено движение грузовых транспортных средств на участке автодороги общего пользования: Т – 05 – 08 Донецк – Новоазовск – Седово на участке от пгт Старобешево до г. Новоазовск.