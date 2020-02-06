Областные службы контролируют ситуацию на дорогах, — ЛОВГА

Начиная с вечера 5 февраля во северных районах, а затем и по всей территории Луганской области наблюдается значительное ухудшение погодных условий: дождь, мокрый снег, снег, понижение температуры и сильный ветер.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА

Так, ночью работала вся специализированная техника.

Сегодня по состоянию на 12:00 проезд автомобильными дорогами Луганской области обеспечен, перекрытия дорог, ограничения движения грузового и пассажирского транспорта не допущено.

Глава Службы автомобильных дорог в Луганской области Павел Цубер сообщил о сотрудничестве всех соответствующих структур. Дорожники, прежде всего, обеспечивают проезд по автодорогам государственного значения, а также дорогами территориального подчинения, которые сегодня выполняют роль дорог государственного значения.

По его словам, минувшая ночь была очень сложной, однако коллапса на дорогах не допущено.

В Службе автомобильных дорог в Луганской области обращаются к водителям большегрузного транспорта, по возможности, ограничить передвижения по автомобильным дорогам в период непогоды, и подождать на площадках для отстоя большегрузного транспорта.

Кроме того, дорожники призывают водителей воздержаться от поездок на собственном транспорте на дальние расстояния во время ухудшения погодных условий, а при планировании маршрутов учитывать прогнозы синоптиков.

Также отмечено, что в ближайшие дни вследствие перемещения активного циклона ожидается дальнейшее осложнение погодных условий.

Номера телефонов дежурных в Луганской области (круглосуточно):

+380 (64) 524 11 25, +380 (50) 305 16 49

Аналитически-диспетчерская группа Укравтодора

+380 (44) 287 11 40, kae@ukravtodor.gov.ua