В Кремле прорабатывают специальные понятия для «ЛДНР», — телеграмм-каналы

В Конституцию РФ могут включить понятие «федеральных территорий» с прямым федеральным подчинением. Об этом сообщил российскому агентству РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.

Автор инициативы — председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов. Он объяснил, что речь идет о территориях, на которых находятся военные и стратегические объекты: например, космодром Восточный, заповедники и другие особые зоны.

«Данное предложение члена рабочей группы мы внимательно изучим, оно требует дополнительной проработки. <…> Уже сегодня наш комитет по конституционному законодательству и государственному строительству совместно с комитетом Совета Федерации по федеративному устройству начнут проработку высказанной инициативы. <…> Решение, которое будет принято по этому вопросу, должно учитывать позицию регионов и быть консолидированным», — рассказал сенатор.

Если предложение одобрят, «федеральные территории» не будут входить в состав субъектов Федерации. Но сначала потребуется подготовить специальный закон, подчеркнул собеседник агентства.

Вместе с тем, в телеграмм-каналах начали увязывать данную концепцию с непризнанными «республиками» Донбасса, Абхазией и Южной Осетией, а так же Приднестровьем.

«Аналог Пуэрто-Рико. Для нас на сегодняшний день это ДНР, ЛНР, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье. Есть мнение, что таких территорий будет больше. Статус в новой Конституции для них определённо нужен. Раз кишка тонка напрямую в состав принять», — заявил сепаратист Константин Долгов в своем телеграмм-канале.