В Украине презентовали мобильное приложение «Дія»

В Украине наконец-то запустили мобильное приложение «Дія». В перспективе, этот сервис должен объединить все государственные услуги в одном сервисе. Это будет сайт и мобильное приложение.
Об этом сообщает 24 канал
Приложение официально презентовали 6 февраля президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук и министр внутренних дел Арсен Аваков. Во время презентации президент подчеркнул, что государство должно быть для людей простым сервисом и приложение «Дія» является первым шагом к этой цели.
Когда заработает «Дія» и где скачать приложение
Приложение стартует уже с 6 февраля. Его можно бесплатно загрузить в магазинах приложений для Android и Apple уже сейчас. Каждую неделю планируется предоставлять новые цифровые решения для граждан.
За 3 года правительство намерено научить пользоваться цифровыми услугами более 6 миллионов человек. Для этого стартовала программа «Дія» – цифровое образование.
Электронный паспорт до конца года
Президент подчеркнул, что до конца года граждане получат доступ к электронному паспорту. С помощью цифрового документа украинцы смогут:
- осуществлять путешествия по стране железнодорожным и воздушным транспортом;
- получать медицинское обслуживание
- осуществлять банковские операции;
- получать административные и другие государственные услуги;
- подтверждать личность по запросу правоохранителей.
В течение года оцифруют еще 50 услуг
Премьер-министр отметил, что цель команды – в течение следующих трех лет оцифровать все государственные услуги. В 2020 году запланировано оцифровать до 50 распространенных государственных услуг.
Он также добавил, что функционал документов впоследствии будет расширен. Например, с помощью водительского удостоверения можно будет удостоверять личность, то есть оно позволит покупать, к примеру, билеты на самолет или железнодорожный транспорт.
Над чем работают сейчас
Руководитель проекта «Дія» Мстислав Баник рассказал, что следующими услугами, которые будут оцифрованы, станут:
- автоцивилка;
- студенческий билет;
- паспорт гражданина Украины (id-карта и загранпаспорт).
Команда проекта уже работает над реализацией этих услуг и они станут доступными в ближайшее время. За 3 года правительство намерено научить пользоваться цифровыми услугами более 6 миллионов людей. Для этого стартовала программа Дія – цифровое образование.
Стоит отметить, что совсем скоро приложение Действие не будет тарифицироваться мобильными операторами Украины, поэтому не нужно будет платить за интернет-трафик, который будет использовать приложение для работы.
На что способно приложение «Дія» на данный момент
Сейчас приложение предоставляет гражданам Украины доступ к нескольким оцифрованным документам и сервисам.
Как действуют цифровые документы:
- Цифровое водительское удостоверение и техпаспорт действуют вместо оригиналов.
- Цифровые документы действительны только в приложении «Дія».
- Пока цифровым техпаспортом могут пользоваться только владельцы автомобилей.
- Полиция проверяет документ по его QR-коду или номеру в базе.
Не все получат доступ к водительским удостоверениям
Сейчас оцифровано 6 миллионов из 9,5 миллиона удостоверений. Не попала часть документов, выданных до 2013 года. Почему так? Новый реестр водительских удостоверений был создан в 2013 году. Из 9,5 миллиона владельцев водительских удостоверений фото отображались только у 2,5 миллиона человек.
Компании разработчику удалось получить качественные данные из демографического реестра и предоставить возможность 6 миллионам украинцам получить электронные документы. Компания и в дальнейшем работать над повышением и обеспечением безопасности данных.
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