В Попаснянском районе застряли несколько фур, — полиция. ФОТО

В Луганской области продолжают ликвидировать последствия непогоды, которая разыгралась в ночь с 5 на 6 февраля.

Об этом сообщили в полиции Луганской области.

Так, в г. Северодонецк восстановлено движение троллейбусного транспорта по ул. Вилесова, которое было прекращено в 06.30 утра из-за порыва троллейбусных линий в результате налипания мокрого снега.

В с. Сотенном Станично — Луганского района в результате осложнения погодных условий произошло отключение электроснабжения 116 абонентов и местной школы. В настоящее время энергоснабжение полностью восстановлено.

На 6 километре автодороги вблизи с. Николаевка Попаснянского района наблюдается затруднение движения. Две фуры не могут подняться на подъем. Полиция известила автодор для выделения спецтехники и устранения последствий непогоды на этом участке дороги. Полиция на месте контролирует дорожное движение.

Позднее в полиции уточнили, что на подъем в Попаснянском районе прибыла специализированная техника автодора, которая осуществляет обработку дорожного покрытия и оказывает помощь по восстановлению движения транспортными средствами.

Кроме этого, в полицию поступило сообщение, что на автодороге Горское-Новоивановка-Врубовка находится грузовой автомобиль, который не может двигаться в связи с ухудшением погодных условий. На месте происшествия, для регулирования дорожного движения, находятся сотрудники группы реагирования патрульной полиции Попаснянского отдела полиции. Для недопущения затора и восстановления полноценного движения на этом участке известили автодор.

На других участках пробок, осложнений или ограничений движения автомобилей не зафиксировано. Полицейские продолжают патрулирование и мониторинг автомобильных дорог области.