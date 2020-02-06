DRC помог селу на Луганщине приобрести снегоуборочный ковш

Датский совет по делам беженцев помог жителям села Нырково (Попаснянский район, Луганская область) купить снегоуборочный ковш.

Об этом сообщает пресс-служба неправительственной гуманитарной организации.

«Прошлой зимой, из-за огромного количества снега, школьный автобус не приезжал 3 месяца, задерживались поставки хлеба, сложно было добираться в ближайший поселок к врачу. В 2019 году громада Ныркового обратилась в Датский совет по беженцам – Датскую группу по разминированию: жители попросили помочь купить снегоуборочный ковш для очистки подъездных дорог. Ковш уже использовался для ямочного ремонта, и сейчас его ожидает испытание во время снежных бурь», — сказано в сообщении.

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