В Кремле прокомментировали появление в так называемом «правительстве ДНР» гражданина РФ Пашкова

В Кремле заявили, что бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков возглавил «правительство» так называемой «ДНР» как «частное лицо» и не делегирован Российской Федерацией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия абсолютно не причастна к этому конфликту. Это же не официальное делегирование официального лица. В данном случае может идти речь только о действиях физического лица в качестве просто гражданина РФ. Никаких здесь противоречий нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, как назначение «премьер-министром» в оккупированном Донецке российского чиновника коррелируется с заявлениями Москвы о непричастности России к оккупации восточных регионов Украины.

Напомним, что данным журналиста Дениса Казанского, так называемым «премьер-министром» террористической группировки «ДНР» стал россиянин, бывший высокопоставленный чиновник из Иркутской области.

По информации журналиста, Пашков родом из российского Братска, гражданин РФ, до 2015 года был вице-губернатором Иркутской области.

«Так что теперь в Донецке уже открыто работает настоящее оккупационное правительство», — написал Казанский.