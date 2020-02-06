Появились фото снежного коллапса в ОРДО

В ночь с 5 на 6 февраля на временно неподконтрольной территории Донетчины бушевала непогода.

О ситуации рассказали в телеграмм-канале «Трэш ДНР».

«Только по нашим подсчетам, 12 аварий, 1 погибший и несколько раненых. До**ра обесточенных домов и порванных электропроводов. Десятки деревьев и веток обвалились под тоннами снега», — сообщает источник. По его словам, снегоуборочная техника вышла на дороги после 21:00 5 февраля, однако ее оказалось недостаточно, чтобы справиться с буйством стихии.

На утро 6 февраля стало понятно, что сотни деревьев повалены, линии электропередачи оборваны, электротранспорт частично встал.

«Очевидцы говорят, трассы в сторону РФ местами закрыты из-за плотности аварий или застрявших авто. На Успенку, например, разворачивают на посту ГАИ. Ехать не на полном приводе бессмысленно. Для фур движение в принципе запрещено. Колеи на дорогах чисто стекло», -добавил источник. Он отметил, что коммунальщики пытаются чистить, однако погода вносит свои коррективы.

«Кстати, весь электротранспорт в ДНР умер ночью и до сих пор не воскрес. Ни трамваев, ни троллейбусов нет, а автобусы еле движутся», — написал информатор.